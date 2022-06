Salas decoradas para esta temporada

Ter uma alcatifa na sua sala não é coisa do passado! A moda voltou e regressa em grande, com ideias mais sofisticas, anti-alérgicas e cheias de design. O facto de ter uma carpete desta na sua sala poupa em muito a decoração, porque a arte, a graça e a beleza chega do chão. Ousado? Sim. Criativo? Sim. Original? Sim. Arriscaria? A resposta é sua.

A empresa portuguesa Decorpisus é pioneira no desenvolvimento de carpetes originais, muda conceitos, vai mais além que carpetes tradicionais, a 'tela' é desenhada no chão e cada uma conta a sua história. Uma sala decorada e irreverente, esta é a mensagem que passamos com esta carpete que se inspira dos cinco elementos Feng Shui.