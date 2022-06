Vermelho e branco, uma combinação e tanto!

Será uma cozinha vermelha a super-heroína da casa? A cor é forte, mas versátil. Prova disso é que a encontramos em cozinhas modernas com acabamentos brilhantes e sofisticados ou, por outro lado, em cozinhas rústicas harmonizadas com madeira e móveis brancos com linhas mais românticas.

A da imagem, projectada pelo londrinos Roselind Wilson Design, pertence às da primeira categoria e traz-nos um ponto de vista forte e imbuído em carácter. Adoramos o vermelho sangue sob o pano de fundo branco que o equilibra.

Se gosta desta cozinha com móveis reluzentes e lisos, escolha um acabamento em metacrilato, muito mais brilhante do que o vidro ou do que os móveis em laca. É fácil de limpar, pode ser polido, não mancha, nem perde a sua cor. Note-se, ainda, que, neste projecto, a iluminação desempenha um importante papel por realçar o melhor do espaço.