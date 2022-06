Uma casa onde o branco predomina

A utilização do branco total nas casas modernas é um fenómeno recente. O domínio de uma cor neutra era até considerado um risco antigamente. Todavia, certos decoradores e arquitectos cederam às vantagens que o uso da cor traz e é cada vez mais comum encontrarmos projectos nos quais sobressaem as áreas com branco total.

Branco sobre branco. Assim é esta sala. Quase todas as superfícies têm esta cor. O grande sofá de pele a formar um “L” garante conforto aos proprietários da casa. A extensa parede da sala com armários embutidos destaca-se no espaço por todas as funções que concentra em si. A interromper o branco, encontramos um divã num vibrante tom encarnado.