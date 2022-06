Uma residência para viver em estilo e elegância

Como definir o estilo? A palavra pode ser utilizada em diversos âmbitos. Pode servir para definir a forma ou ao aspeto de algo, ou ser utilizado como referência ao gosto, à elegância ou à distinção de pessoas, casas, objetos…

Neste homify 360º focamo-nos no segundo âmbito da palavra, ou seja falamos da elegância e da distinção de uma fantástica casa no Estoril. Uma residência com muito estilo!

O projeto de decoração é da autoria do gabinete 3L – Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda., de Lisboa, com vinte anos de experiência reconhecida internacionalmente na área do design de interiores, utilizados para criar uma decoração intensa, rica, cheia de objetos preciosos.

Esta é uma decoração para uma família que sabe desfrutar dos prazeres que o luxo pode proporcionar. Venha conhecê-la!