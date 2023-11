Mezanino no quarto – aproveitar o pé direito e ganhar muito estilo!

Se nos acompanha regularmente na página da homify ou nas redes sociais já sabe o que é um mezanino e conhece o tipo, mas se não é o caso nós explicamos: – normalmente chama-se de mezanino a um nível particular interior de uma habitação, normalmente com um tecto rebaixado, e não entra para a contagem de andares. Pode ser utilizado para as mais diversas utilizações como extensão à área útil do espaço original, sem implicar grandes alterações à arquitectura original do edifício, desde que o pé-direito o permita.

O mezanino é uma estrutura arquitectónica interessante e cheia de potencial. Criado para o aproveitamento de espaços com pés-direitos altos, o mezanino acaba por ser uma espécie de varandim interior com uma amplitude espacial muito grande, mesmo com o tecto baixo, pois abre para um espaço maior, uma vez que não ocupa a totalidade da área de implantação definida pelo perímetro das paredes do compartimento de base.

A popularidade dos mezaninos e das suas utilizações disparou com o surgimento da arquitectura de aproveitamento de edifícios industriais, em especial com os famosos lofts americanos, mas actualmente podem ser encontrados sob inúmeras formas, de vários materiais, em todo o tipo de estilos arquitectónicos e em qualquer finalidade em espaços habitacionais ou comerciais.

Hoje falamos de mezaninos, de quartos e das formas mais interessantes de unir os dois conceitos com ideias muito boas onde se pode inspirar. Se gosta deste tipo de estruturas não pode perder!