Uma obra-de-arte do modernismo

A sofisticada piscina no exterior propicia aos proprietários da casa a tão agradável frescura nos dias quentes típicos do clima mediterrânico. A área recreativa no exterior acompanha a lógica minimalista da casa cujas linhas horizontais se destacam. Repare como o piso mal se eleva acima do nível da piscina, como o relvado está perfeitamente aparado e como as linhas simples da cobertura rasa acentuam a horizontalidade do edifício. Esta estética horizontal é comum na arquitectura de estilo resort porque nos ajuda a relaxar e a sentir uma ligação com a terra que é como quem diz, com a natureza.