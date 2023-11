Apartamento elegante e acolhedor como sempre quis

O apartamento que hoje temos para lhe mostrar é provavelmente o sonho de todos os que vêem estas casas como soluções de habitação práticas para a área urbana onde vivem. Por motivos óbvios, de falta de espaço e dos altos valores dos terrenos, os edifícios habitacionais de apartamentos são a alternativa possível para equilibrar os preços e rentabilizar o espaço disponível. Mas há apartamentos e apartamentos!

Com um generoso open space de sala de jantar e sala de estar, uma bela cozinha e três quartos, todos com casa de banho em suíte, este apartamento rivaliza com muitas vivendas. E com o design de interiores a cargo da TRAÇO MAGENTA – DESIGN DE INTERIORES, a casa ficou elegante e acolhedora, mesmo apetitosa para ali viver! Temos a certeza de que este trabalho de home staging para apartamento modelo será o melhor cartão-de-visita para ajudar a decidir pela compra de um apartamento no empreendimento.

Venha conhecê-lo com a homify e descobrir o potencial desta empresa para a sua vida ou para o seu negócio!