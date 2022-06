Pequeno, mas perfeito: 35m² de sonho!

Eis uma primeira fotografia do interior do apartamento. Esta casa é um concentrado de detalhes preciosos e de subtis nuances que compõem uma atmosfera repousante e romântica. Os tijolos pintados de branco coadunam-se em pleno com o estilo elegante e feminino que caracteriza os ambientes. A cor lavanda surge em muitos detalhes e a cor clara do soalho lembra-nos o estilo escandinavo. A identidade do apartamento constrói-se, sem dúvida, com a soma de todos estes elementos.