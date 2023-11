Projecto de design de interiores para apartamento em Lisboa

Prosseguimos para o open space onde podemos ver uma segunda zona de refeições que ecoa o estilo moderno da primeira. As cadeiras desta mesa sobressaem pelas linhas orgânicas e pelo formato ergonómico que abraça o corpo. O candeeiro de tecto, de linhas clássicas e abajures em tecido, contrasta com a mesa moderna. Destaque, ainda, para a forma habilidosa que a designer encontrou para incorporar as plantas neste ambiente. As plantas partem de um canteiro ao nível do chão e criam um verdadeiro jardim interior numa zona onde é improvável encontrarmos um espaço desta natureza.