7 fantásticas ideias para desenhar a fachada de sua casa

Não existe nenhuma cor mais aplicada em fachadas do que a cor branca. É certo que o branco é um clássico, seja ele no exterior ou no interior de uma casa. Mas hoje o que falamos é daquele toque de cor que vai valorizar a sua casa e diferenciá-las de todas as outras. Consegue imaginar se as casas fossem todas brancas?

Não precisa ser demasiado arrojado ou atrevido para arriscar numa cor. Poderá aplicá-la apenas em pequenas quantidades, mas se preferir, na totalidade da fachada. Para que não arrisque num tom demasiado forte e chamativo, recorra a profissionais que o orientem consoante o seu gosto pessoal, na escolha indicada.