Seis pequenos apartamentos, seis grandes inspirações

O branco é uma cor indispensável num espaço pequeno, andando de mão dada com a luz natural. As cores claras são as melhores aliadas para ambientes pequenos uma vez que ajudam a maximizar a percepção de amplitude, tanto num espaço aberto, como quando se trata de divisões separadas. Este loft, da autoria do gabinete Architetto Gino Spera, é um exemplo agradável de como usar esta cor que torna o ambiente simples e limpo. A madeira e a luz desempenham igualmente um papel importante.