Fachadas: As mais Fantásticas Ideias Para Melhorar A Fachada De Sua Casa (7 fotos)

A fachada de uma casa é o seu cartão de visita. O estilo que impera no exterior dará uma ideia do que se pode esperar após cruzarmos a porta de entrada. Em muitas ocasiões, as fachadas das casas têm um potencial arquitectónico mal aproveitado, em jeito de diamante em bruto à espera de ser lapidado. Cabe-nos a nós em cooperação com arquitectos pensar na melhor maneira de as reabilitar e de lhes emprestar um novo fulgor.

Assim, preparamos-lhe aqui na homify este livro de ideias com setes casas cujas fachadas são particularmente bonitas.

Ora veja lá.