Uma moradia em madeira que nos apaixona

Como mencionado, a madeira é um elemento com forte presença na construção desta casa pelo que a encontramos não só no exterior, como também no pavimento, nas estruturas do tecto e no mobiliário. É, sem dúvida, um material que causa impacto visual e que valoriza os ambientes em que se encontra, trazendo-lhes um aconchego e uma pureza estética que sobressai pela naturalidade. A madeira é um óptimo material para construir pelas inúmeras vantagens que lhe estão inerentes, entre elas o facto de ser um excelente isolante, de ter grande durabilidade e de ser versátil. Para além disso, pode ser reutilizada. Não raros são os projectos que utilizam madeiras de casas previamente demolidas.

O espaço do piso inferior da casa desenha-se numa lógica de plano aberto, sendo a península da cozinha um elemento que demarca virtualmente as duas áreas com propósitos distintos.