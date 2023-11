O que deve saber sobre o início de obras

Quando procedemos a obras, independentemente da envergadura ou da finalidade delas, devemos ter a certeza que o estamos a fazer em segurança e dentro das leis e das regras da autarquia local. Por exemplo, no caso de obras de betonagem, deve contactar a autarquia local, se tiver que cortar a via ou não, afim de garantir o funcionamento do trânsito durante o período de betonagem. Se precisar de cortar a via, deverá solicitar o trabalho de dois agentes no local, sendo que o custo médio por 4 horas em dias de semana, ronda os 110€ (o valor pode variar mediante a zona de betonagem, ou o tipo de segurança solicitada) – normalmente este pedido deverá ser dirigido ao posto de comando local, com uma antecedência mínima de 10 dias úteis.

Se precisar de ocupar a via pública, deve fazer um requerimento às autarquias locais, o que poderá ser um grande entrave ao desenvolvimento de obra, visto que a obrigação de resposta da autarquia ´é sempre de 30 dias, e poderá ser indeferido.

Um processo que parece fácil, mas que se pode tornar aborrecido e longo.