7 fantásticas ideias para desenhar a entrada de sua casa

A característica que cria a diferença em um alpendre de um jardim/terraço é o mesmo se encontrar sempre coberto. Total ou parcialmente, estes espaços encontram-se sempre protegidos. Ao ser uma extensão para o exterior da sua casa, deverá ter bem claro todas as leias a níveis de construção e só depois avançar.

Em muitas ocasiões não é permitido ampliar o espaço de casa com adições – assim que se assegurar de todas as premissas e de ter bem definidas as dimensões do terreno, avance.

O encanto de ter um alpendre é tal, que até em casas pré-fabricadas e móveis, se pode contar com um; tal e qual como podemos apreciar nesta imagem de casa pré-fabricada. Nunca tinha imaginado? Não existem limites na eleição dos materiais, com eles enfatizará o estilo arquitectónico e decorativo do seu lar.