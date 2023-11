Ideias de génio em construção modular

Em cada projecto a empresa utiliza softwares informáticos de cálculo estrutural e desenho arquitectónico de topo para lhe apresentar soluções adaptadas a qualquer caso pois as suas casas, apesar de construídas com módulos padronizados, permitem uma total personalização. No processo construtivo são utilizados materiais e componentes rigorosamente seleccionados para permitir uma grande variedade de acabamentos.

Ao olhar para a imagem acima, onde as clarabóias tornam o pé direito mais alto e dão mais luminosidade ao espaço da sala em open space, não conseguimos detectar qualquer diferença para um espaço de construção tradicional, mas elas existem. O resultado final é semelhante ao de qualquer casa moderna, mas a velocidade a que foi executada, a facilidade de montagem, a optimização dos custos, a sustentabilidade e o preço apelativo colocam as construções da BLOC no topo das preferências no que respeita a casas modulares, e muito acima das construções tradicionais. Estas casas traduzem realmente a arquitectura do futuro, já hoje!