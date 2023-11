Um apartamento com alma antiga e face renovada

Esta primeira imagem foi aquela que nos prendeu, aquela que nos entusiasmou a escrever sobre este projecto, e por isso começamos por ela!

A mistura entre o antigo e o novo está sublime, materializada no nicho de bancada que recuperou a antiga chaminé de pedra do apartamento. A união entre a pedra antiga e os azulejos rústicos vintage em verde está spot on a recriar essa sensação antiga e retro num design moderno, que realmente funciona na vida moderna.

Este ambiente tão perfeito é fruto de 15 anos de experiência dedicados à arquitectura, representando uma das suas facetas – a reabilitação. Mas o trabalho desta empresa é muito mais abrangente… Desde a concepção ao acompanhamento e gestão de obra, do processo de licenciamento à execução total, do design de interiores ao mobiliário, pode contar com esta empresa e com as suas equipas multidisciplinares para dar forma ao seu sonho, seja de habitação ou empresarial.