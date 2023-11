Cozinha moderna e de cor branca lacada

2021 está a chegar a passos largos e, por isso, está na hora de traçar novos objetivos. Já pensou nos seus novos objetivos? Talvez alguns serão dedicados à sua casa, tal como uma remodelação à sua cozinha?!

Se este for o caso, tem de espreitar a remodelação realizada a esta cozinha pelos designers de cozinhas ADN Furniture. Como sabe, a cozinha é uma divisão com grande impacto, tanto no nosso dia-a-dia, como em termos de valorização do imóvel. Por isso, investir numa remodelação é sempre uma solução positiva.

A equipa ADN Furniture executou um serviço completo, pois não só remodelou a cozinha, como também pintou as paredes em branco, colocou o chão flutuante vinil e construiu armários de cozinha.

Este projeto durou, aproximadamente, quatro meses desde o contacto com o cliente, o desenvolvimento do desenho e design 3D em conjunto com cliente, até ao dia da instalação previamente agendada com o cliente.

Por isso, se quiser ter uma nova cozinha em 2021, entre de imediato em contacto com os profissionais da ADN Furniture, para ter uma cozinha nova na primavera. Vamos lá abraçar o novo ano com coisas boas e positivas!

Inspire-se… 🤗