Rima Shop: a loja onde encontra objectos de decoração únicos e sustentáveis

Ponha uma mesa em tons de índigo com as peças feitas e pintadas à mão, num atelier em Lisboa, pela ceramista Ju Sverner. Este conjunto, em particular, sugere-nos uma linda mesa de Verão num dia soalheiro!

Com um ar artesanal, são peças óptimas tanto para servir como para decorar as suas prateleiras. Pode, ainda, colocá-las na parede só para decoração, fazendo, por exemplo, um mural com pratos ou com travessas de cores e formatos diferentes.

Consulte os tamanhos e os preços no site da Rima.