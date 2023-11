Como escolher as melhores cadeiras para a sala de jantar?

As cadeiras que acompanham uma mesa podem fazer toda a diferença na sala de jantar. A mais simples das mesas ganha logo um novo élan com um conjunto de cadeiras bonitas e confortáveis. As cadeiras têm o poder de criar um statement e são incontornáveis para garantir o conforto desta divisão que usamos para reunir a família, para receber amigos e para servir aquelas refeições que foram pensadas e preparadas com todo o carinho. Saber escolhê-las é, por isso, fundamental. Não precisa de abrir mão de uma mesa de que gostou só porque não vem com as cadeiras. A mesa e as cadeiras não têm que combinar. Pelo contrário! As cadeiras só têm que combinar com a mesa em termos de escala.

Hoje, dedicamos inteiramente o artigo a cadeiras de sala de jantar. Escolhemos as imagens de forma a ir ao encontro de todos os gostos. Há formas, cores e feitios para salas de jantar com ambientes diferentes. Mas vamos, sobretudo, deixar-lhe algumas dicas para o ajudar a escolher as cadeiras certas para a sua sala.

