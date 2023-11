Maravilhosa casa moderna – arquitectura funcional e elegante

Esta casa maravilhosa mostra claramente a mais-valia e a excelência de um dos óptimos arquitectos que temos no nosso país, contrariando as tendências tão portuguesas de procurar fora de portas o que temos de qualidade no nosso país ou de valorizar dimensão em detrimento da proximidade!

A empresa Miguel Zarcos Palma nasce em 2006 pela mão do arquitecto que lhe dá o nome e da sua vontade de conciliar a sua experiência com a prática da arquitectura a nível local, servindo as necessidades de clientes particulares e empresas . Actualmente conta com uma equipa jovem, recrutada na região onde se implementa, e por isso profundamente conhecedora da realidade local e das suas idiossincrasias, altamente vocacionada para a inovação e para a busca da qualidade. Não é uma empresa enorme de dimensão, mas é imensa em qualidade e dedicação e isso vale muito. De que serve uma empresa grande se está afastada dos seus clientes e da sua realidade?