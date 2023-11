Decorações nostálgicas – ideias e cenários

Esta cozinha de apoio ao espaço exterior, da autoria do ATELIER D'MAISON é um exemplo perfeito desse efeito nostálgico que uma boa decoração proporciona. E por isso escolhemo-la para começar este artigo!

Adoramos tudo. A mesa e as cadeiras que fazem lembrar uma antiga taberna, o pavimento rústico, os equipamentos antigos a servir de decoração, as lâmpadas nuas penduradas por cabos, os puxadores em concha dos armários, as decorações de inspiração retro… Mas ficámos rendidos à velha pasteleira pendurada na parede, que recordou a primeira bicicleta da autora deste artigo! Mais do que uma bicicleta antiga agora é uma obra de arte em exposição.