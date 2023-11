Mobiliário português moderno e de alta qualidade

Sentimo-nos orgulhosos em poder partilhar, com os nossos leitores, o melhor que se faz em Portugal, mais precisamente na área do mobiliário. E nada melhor do que as peças desenhadas pelo conceituado Atelier de Arquitetura OMNU_Design Collection para abordar este assunto.

É importante privilegiar o que é nosso e também comprar peças com qualidade, porque são móveis para a vida, que podem passar de geração em geração. Sem falar do impacto que criam no interior de uma casa.

A OMNU_Design Collection inspira-se nas influências estéticas que marcam o design e redefine uma modernidade que não se opõe ao passado. São peças que apresentam uma personalidade extrovertida, graças às suas combinações ousadas e surpreendentes, quer em termos de cor, como de acabamentos. A equipa OMNU tem uma visão jovem e sem limites, a par das técnicas de produção personalizadas e de alta qualidade.

Desde o mobiliário à iluminação, todas as peças apresentam um design focado no detalhe e na diferenciação estética. Neste sentido, nós ficamos completamente sucumbidos por cada detalhe e não nos importaríamos de ter uma peça de cada em nossa casa. Temos a certeza que também vai achar o mesmo, por isso, sem mais delongas dê uma vista de olhos a estas peças únicas e escolha a sua preferida (ou as suas preferidas!).