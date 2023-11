Um sótão renovado no presente para guardar memórias no futuro

Não temos as imagens do antes , mas temos a descrição do sótão pelos profissionais: – Este espaço armazenava coisas. Uma cómoda e 2 charriots com roupas, objectos sazonais, uma cama ou parte dela, 1 colchão, brinquedos das filhas do casal, fatos e acessórios da neve, entre outras coisas. Existiam alguns problemas de humidade/condensação em alguns pontos nas paredes. Com este cenário pintado em palavras é fácil deixar a nossa imaginação colmatar a falta de uma imagem, porque a descrição corresponde a milhares de sótãos esquecidos por esse mundo fora. E em nada se parece com o sótão luminoso amplo e acolhedor que vemos agora!

Os clientes queriam arrumação e talvez um quarto, mas receberam muito mais… Um quarto, um escritório, uma casa de banho e a inevitável arrumação a que qualquer bom sótão não pode ficar alheio. Assim à partida, ficámos encantados com a criatividade e com as soluções encontradas!