Muros de contenção – mais segurança na sua casa

Como já referimos, há vários tipos de muros de contenção, sendo que um dos mais utilizados é o muro de betão armado, com cofragens, como este que as imagens ilustram e que a empresa partilhou connosco para que pudéssemos ver o rigor do seu trabalho. A preferência para esta técnica construtiva deve-se à sua segurança, resistência e preço.

Os métodos construtivos podem dividir-se em dois tipos: – por gravidade e de flexão.

Os muros de contenção por gravidade contêm o terreno apenas com o seu próprio peso. Normalmente têm grades e a sua utilização é pouco relevante em terrenos onde há pouco espaço.

Os muros de flexão, onde se incluem os muros de betão armado, são mais estreitos e muito mais utilizados em moradias. Suportam o peso do terreno pela acção conjunta do aço e do betão.

Muros de contenção por gravidade:

Muros de alvenaria de pedra – feito com pedras e argamassa, apoiadas numa sapata de fundação.

Muros de concreto ciclópico – feito com cimento simples e pedra de mão.

Muro de gabião – gaiolas de aço preenchidas com pedra.

Muro de pneus – feito com pneus empilhados preenchidos com cimento.

Muros de contenção de flexão:

Muro de concreto armado – feito com betão e barras de aço, em dois componentes bem definidos que é a sapata de fundação e a parede que contém o solo, como podemos ver na imagem.

Muro de bloco armado – substitui a parede em betão armado convencional por blocos estruturais cheios de betão.

Muro com contraforte – são utilizados para grandes alturas e são semelhantes aos muros de betão armado convencionais, mas têm ao longo do comprimento contrafortes, ou seja, paredes de betão construídas perpendicularmente ao muro, para proporcionar mais rigidez à estrutura.

Muro com vigas e pilares – feito com vigas e pilares, e preenchido com blocos.