Que tipos de tintas existem e como aplicá-las?

Os profissionais da Congrau Engenharia explicam-nos que a tinta sintética é desenvolvida especificamente para a aderência de superfícies de ferro e madeira. A sua base é tradicionalmente à base de óleo, mas, atualmente, já encontramos tintas sintéticas à base d’água.

Os seus acabamentos podem ser em mate, semi-brilho e brilho.

Em termos positivos destacamos a sua fácil aderência ao ferro e à madeira, além de ter uma secagem rápida e de baixo odor, a tinta sintética é resistente à água e exposição solar, mas não à ferrugem do ferro.

Como pontos negativos, as tintas sintéticas são ligeiramente mais caras, comparadas às tintas de tipo látex e acrílicas standard, por outro lado, “descascam” com o tempo e não impedem a oxidação do ferro.