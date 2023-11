AA. Arquitectos: arquitectura minimalista no Funchal

No minimalismo, o acessório é dispensável. É uma arquitectura sem maquilhagem, que é fiel à forma no seu essencial. Assim, a primeira característica teria necessariamente que ser esta: linhas depuradas e volumes com uma geometria clássica e contundente. Sem adornos, sem complicações, mas nem por isso menos inspiradora ou até escultórica. O drama, na arquitectura minimalista, resulta muitas vezes do modo como os arquitectos brincam com a escala. Esta fantástica moradia com vista sobre a baía do Funchal, é uma expressão perfeita destas características, provando-nos como a simplicidade é tão memorável como o rebuscado.