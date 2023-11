Construção de moradias modernas e confortáveis

Como vos referíamos na introdução, a TB Construções desenvolve vários projetos que estão intimamente ligados à construção, como é o caso do isolamento térmico.

Neste projeto, a equipa da TB Construções foi responsável pela aplicação do isolamento térmico (capoto), golas das portas e janelas, como também o barramento armado e respetivo acabamento.

Se tiver um mau isolamento térmico em casa, com perdas de calor e problemas de humidade, então está na hora de fazer este investimento, porque o sistema Capoto é muito eficiente no isolamento térmico da habitação, porque impede fugas de calor e no verão, reduzindo o sobreaquecimento interior e facilita o equilíbrio térmico.