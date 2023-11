Antes e depois: remodelação de apartamento em zona histórica de Lisboa

Para a Home 'N Joy, a cozinha afigurou-se com um desafio aliciante. O estilo rústico com pormenores em pedra original, nomeadamente a chaminé, permitiu integrar os traços históricos da casa com as melhorias pretendidas. Foi colocada uma bancada de pedra lioz, com lava-louça encastrado, o que deu à cozinha um toque moderno e requintado. Os pormenores do espaço como as tomadas e os interruptores, foram escolhidos de acordo com o estilo e história da casa. Na parede, foram colocadas prateleiras de pinho envernizadas que tornam o espaço mais alegre, para além de lhe acrescentarem uma área de arrumação adicional. Foi, ainda, colocada uma fita de LED para se criar uma iluminação menos intensa e haver, deste modo, dois ambientes distintos: um com luz mais intensa e outro com luz mais ténue, de relaxamento. Sob a chaminé, encontramos o fogão e o forno, bem como uma coluna de gavetas.