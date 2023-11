Recuperadores de calor: aconchego, funcionalidade e beleza num só equipamento

As pessoas passam o ano a suspirar pelo Verão, mas há muita beleza no Inverno. Os dias mais frios convidam a tardes aconchegantes no sofá, com uma manta, uma bebida quente entre as mãos, o nosso livro no colo ou a nossa série preferida na televisão e, claro está, a melhor companhia.

No entanto, não há nada pior do que termos frio na nossa própria casa, do que estarmos em permanente desconforto por causa disso e de, inclusive, passarmos noites más porque a temperatura ambiente não propicia uma boa noite de sono. E, convenhamos, também não dá jeito nenhum termos que andar em casa com várias camadas de roupa. Assim, é importante as casas estarem dotadas de um bom sistema de aquecimento que deve ser acautelado com antecedência e planeado juntamente com um profissional.

A pensar nisso, hoje, e com o apoio da Erre de Raiz – Obras e Projectos Lda., mostramos-lhe as mais-valias dos recuperadores de calor que mais não são do que a versão moderna da tradicional lareira, mas com rendimentos superiores à primeira e que fazem uso de fontes de aquecimento bastante interessantes do ponto de vista ecológico. Os recuperadores são construídos com chapa de aço ou ferro fundido e uma porta de vidro vitrocerâmico que permite a libertação de calor. Isto torna-os mais seguros e mais fáceis de controlar visto tratar-se de um sistema fechado.

Mas venha saber mais.