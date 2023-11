Open Space moderno com apontamentos de azul

Encetamos o nosso livro de ideias com a decoração realizada na sala de estar, em que criaram um móvel de TV com uma forma assimétrica vivifica, proporcionando um ambiente moderno e despojado. Este móvel de TV apresenta um design vanguardista, destacando-se lindamente neste open space. Por cima do móvel colocaram uma estante na parede, com barras douradas finas, criando sofisticação e elegância. A estrutura que suporta a televisão é de madeira castanha escura, dando um contraste muito interessante à peça, bem como à respetiva sala.

O sofá azul acaba por se destacar nesta sala neutra e clara. Uma cor diferente e que sobressai perfeitamente na decoração da sala.

Sem dúvida que, o trabalho da equipa da MADEIRA NEGRA, especializada no design de interiores, foi notório. Conseguiram conjugar perfeitamente as linhas de mobiliário, que mais se enquadram na arquitetura global da casa, bem como na escolha de toda a decoração. Todos estes aspetos são de extrema relevância para uma casa confortável, acolhedora e original.