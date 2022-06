Eis o futuro: casa modular!

Casa modular.

Casa pré-fabricada.

Casa ecológica.

Casa do futuro.

Casa sustentável.

Aqui estão alguns termos inerentes a um só tema, este que vos trouxemos hoje. Falamos de casas modulares, aqueles vários blocos pré-fabricados que se montam no lugar que queremos e que ficam prontas em poucos meses. Sem chatices, sem grandes complicações e geralmente mais baratas. Se há uns tempos eram vistas como umas cabanas, para algo de temporário. Hoje já não, são levadas à séria e têm cativado as atenções de muitos de nós. Já se imaginou ter uma casa, com jardim em pouco tempo?! E ainda por cima linda de morrer!! E de facto, isto é só viável com as tais casas modulares, que se apresentam como a aposta do futuro. Já são várias as empresas a apostar neste mercado e em Portugal temos excelentes profissionais, como poderá constatar ao longo do artigo.

Vamos lá montar as várias peças e obter uma casa de sonho, e começamos já com este puzzle de 10 exemplos surpreendentes. Temos a certeza que irá entrar neste jogo.