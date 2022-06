A fascinante transformação de uma casa com história no Porto

Relativamente à intervenção nos espaços interiores e tal como acontece no exterior, um dos principais objectivos foi restaurar o interior conservando o desenho original do edifício mantendo assim o vigamento em madeira, as carpintarias e até a posição de certas paredes divisórias.

Devido ao grave estado de conservação do edifício e sua estrutura dadas as diversas patologias de construção, a intervenção passou por guardar as carpintarias originais de modo a puder-se realizar novas cópias para as portas e janelas.