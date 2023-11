Moradia ampla e que se desenvolve num só piso

Hoje, partilhamos convosco um projeto bem especial, bonito e apaixonante… É o de uma moradia de apenas um piso, mas com áreas generosas e que comunga com o exterior de forma única, tornando cada espaço interior, um verdadeiro refúgio do bem-estar.

Os responsáveis por este projeto arrebatador foram os arquitetos da Contaminar. Uma equipa profissional talentosa, que denota imensa paixão pelo que faz, basta ver alguns projetos do portfólio para o perceber – aqui.

A Contaminar tem sede em Leiria, mas trabalha para todo o território português, por isso, se quiser avançar com a sua casa de sonho, não hesite em contratar os serviços de arquitetura da

Contaminar. E quem sabe se a sua casa não terá, também, esta ligação com o exterior, onde toda a arquitetura parece fazer parte da paisagem.

Vamos sem mais delongas passar para as imagens. Acompanhe-nos!