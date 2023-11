Apartamento de férias onde queríamos viver todo o ano!

No quarto a cor permanece, alegre e companheira, presente nos candeeiros e nos têxteis. Em contraponto, a grande cabeceira estofada, suave e macia, cria um ambiente aconchegante, capaz de proporcionar uma excelente noite de sono, seja no calor do verão ou no frio do inverno. O mobiliário é simples, em madeira natural, e de muito bom gosto. Aqui destacamos a cadeira-cabide, engraçada e prática em férias ou no dia-a-dia comum.