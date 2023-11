Cores arrojadas no estilo minimalista: é possível!

Entre os equívocos existentes em torno do estilo minimalista, há a ideia de que só se podem usar peças modernas. Porém, as peças antigas também têm lugar em espaços minimalistas. É tudo uma questão de equilíbrio. Exemplo disso, é a bela sala de estar que acima vemos cujo ambiente foi desenhado pela AJIMOS. Ainda que minimalista, o espaço tem um toque de galeria de arte que resulta da harmoniosa combinação de peças modernas com outras de linhas mais clássicas. Aqui, a cor está presente na poltrona e nas almofadas do sofá que se destacam com a base neutra como pano de fundo.