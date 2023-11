Pedra e betão aparente: dois mundos que se encontram no projecto de reabilitação desta moradia

O acesso ao segundo piso faz-se por via de uma escada de lance único com degraus engastados na parede apenas numa das extremidades, o que cria um efeito fantástico já que os degraus parecem estar a flutuar no espaço. Os degraus em madeira contrastam com a pedra natural e o betão aparente da parede. No topo, vemos um guarda-corpos de vidro que se adequa na perfeição à linguagem racional e despida de ornamentos da casa.