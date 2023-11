Moradia moderna de luxo na Figueira da Foz

Começamos com o panorama geral da fachada principal desta casa imponente, onde podemos apreciar as várias facetas dos volumes que a compõem, do pátio com piscina até aos pormenores em pedra de vários tons de castanho que casam com o tom bege dos restante revestimentos, a fazer lembrar a praia e as rochas ali tão perto. Mas antes de prosseguirmos a exploração do projecto, concebido em tecnologia 3D, impõe-se conhecer a empresa que o criou e a sua filosofia, porque é realmente a base de todos os seus trabalhos.

A ESCALA ABSOLUTA é uma empresa com mais de 35 anos de experiência, nascida pela mão de dois arquitectos, mas que agora conta com uma equipa multidisciplinar de 11 profissionais. Este saber acumulado e as várias valências dos seus integrantes posicionam-na na vanguarda da técnica, capacitando-a para projectos de qualquer área da arquitectura, seja qual for a sua dimensão. Os seus trabalhos são meticulosos, incidindo sobre os diversos aspectos de uma criação arquitectónica, do projecto interior ao planeamento urbano, onde se inclui habitação, saúde e equipamento, quer no sector privado ou público , num serviço que abrange desde o conceito até ao acompanhamento de obra. A sua filosofia assenta sobre princípios sólidos e sobre uma ética arquitectónica forte sempre com vista à total satisfação.

