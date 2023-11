Cores quentes e extremo conforto num estúdio em Lisboa

O mesmo volume que integra os armários tem um nicho na lateral com cabides para pendurar as bolsas. É uma solução discreta e funcional para uma entrada, especialmente se esta for pequena.

Ao fundo, vemos a zona de dormir que está apartada do resto da casa através de um ripado de madeira. Os ripados são utilizados amiúde no design de interiores para separar as divisões de forma mais leve e sem comprometer o contacto visual entre elas.