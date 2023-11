Remodelação total de moradia – mais conforto e beleza no quotidiano familiar

O passa palavra continua a ter um grande peso na escolha de qualquer empresa e não há maior garantia do que a comprovação pessoal de um trabalho bem feito. Na área da arquitectura e do design de interiores esta premissa é sempre muito válida, mesmo com as novas tecnologias a darem uma ajuda na divulgação dos trabalhos dos profissionais.

Mas as grandes empresas afastam-se um pouco da essência pessoal deste tipo de trabalhos… Apostam no marketing, nos números e nos lucros, em equipas especializadas e estanques, e isso não tem nada de errado. Simplesmente essas equipas criativas são um pouco distantes, falham no estabelecimento de uma relação pessoal com os seus clientes.

É nas pequenas empresas que essa relação se torna intensa e são os próprios clientes os melhores angariadores dos próximos clientes. Estas empresas de carácter quase familiar tomam os projectos e os sonhos dos seus clientes como pessoais, tudo fazendo para lhes dar forma e volume, e isso tem ressonâncias nas relações próximas. A satisfação produzida com cada projecto traz inevitavelmente mais trabalho, numa cadeia que se quer bem prolongada.

Foi isso que aconteceu no projecto que hoje lhe queremos apresentar, da autoria da

DESENHO BRANCO: – o trabalho veio por recomendação de clientes anteriores e já gerou mais clientes na mesma rua! Venha comprovar com os seus olhos a qualidade do trabalho efectuado para se inspirar a começar o seu, quem sabe com esta empresa!