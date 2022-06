Cinco modernas casas pequenas

Os revestimentos em madeira causam furor. E não é para menos. Uma casa de modestas dimensões – como a da imagem proposta pela ASVS Arquitectos e Associados - torna-se única com a madeira de pinho a revestir as paredes exteriores. A estrutura desta moradia, especificamente, faz uso do betão e do aço que acabam por enfatizar a utilização da madeira e fazer o edifício transitar do rústico para o moderno.

Sugestão homify:

Para tornar a entrada mais apelativa, sugerimos que crie um jardim que traga cor e profundidade ao projecto.