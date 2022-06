10 casas minimalistas deslumbrantes

Sabemos que gosta de sonhar connosco, entrar nas nossas incríveis aventuras e projetar a sua casa de sonho. Todos temos direito a idealizar, pensar, sonhar e acreditar que um dia teremos a tal casa, num pedaço de terreno, com muito ou pouco jardim, com ou sem piscina, enfim cada um terá os seus desejos e ambições mais loucas, e ainda bem!

Nós por cá, na homify, gostamos do design minimalista, é um pouco aquele que descomplica e que apresenta linhas simples, aliadas a traços modernos. Há qualquer coisa nelas de atraente, o brilho, as formas, as cores, os materiais, enfim impossível ficar indiferente. E nós temos a certeza que indiferente não ficará de certeza com estas dez deslumbrantes casas minimalistas, mais do que uma fará parte da vossa wishlist de casas. E o melhor é mesmo guardar estes exemplos, para quando chegar o tal dia tenha exemplos para partilhar com o vosso arquiteto.

Deslumbre-se que nós também!