Ideias de decoração para copiar em estofado de veludo

O veludo é um material muito interessante e é desde sempre conotado com um toque de riqueza e majestade. Essa noção vem tanto da sua textura voluptuosa e brilhante quanto das suas origens artesanais de excelência, na longínqua Índia, que tornavam este tecido muito caro e quase inacessível ao público em geral. Originalmente feito de seda ou algodão, o algodão era o material de excelência para as roupas e mobiliário da nobreza, chegando mesmo a ser proibido à plebe na França do século XV!

Com o passar do tempo este tecido tornou-se símbolo de um certo novo riquismo, sendo relegado para casas com pretensões a ricas em grande parte do século XX. Mas os anos 90 chegaram e com ele trouxeram veludos baratos de tecidos sintéticos, com mais ou menos elasticidade, e este tecido invadiu a moda em roupas e em mobiliário. Quem não se lembra dos vestidos de veludo martelado’ dos finais dos anos 90? Goste-se ou não, era um must da moda nessa época!

Actualmente o veludo voltou às luzes da ribalta, sendo muito utilizado para dar um pouco de elegância e sofisticação aos ambientes. No entanto, agora usa-se com conta, peso e medida, normalmente misturado com outros materiais para criar espaços visualmente mais equilibrados, como os que hoje lhe mostramos.

Temos para si ideias interessantes e inspiradoras com estofado de veludo que o vão inspirar como só os profissionais homify conseguem fazer. Venha conhecê-las!