Amonita: o candeeiro inspirado em fóssil que foi criado por um designer português

O que de bom se faz em Portugal é sempre merecedor da nossa atenção, independentemente da área. Este ano, por força das circunstâncias, parece-nos fundamental apoiar as marcas e as empresas portuguesas. Apesar de habitarmos um mundo globalizado, em que tudo se interliga, não deixa de ser importante estarmos atentos aos pequenos negócios, muitos deles com práticas interessantes do ponto de vista ambiental e de respeito pela mão-de-obra que, só por isso, já seriam dignos de todo o apoio que lhes pudéssemos dar, com ou sem crise pandémica e económica.

A pensar nisso, hoje trazemos-lhe uma peça muito especial: o candeeiro Amonita que está disponível na Light & Store, uma loja com morada em Lisboa, em Campo de Ourique, que se foca na luz como elemento-chave para a decoração de espaços. Na loja, pode encontrar todos os produtos transversais à temática: candeeiros, luzes de grinalda, lâmpadas, cabos eléctricos, tomadas, adaptadores, extensões, entre outras coisas. Pode ver aqui alguns produtos à venda na Light & Store e consultar o site da loja.