Antes e depois: a espectacular reabilitação de uma casa ribatejana

O projecto de hoje chega-nos pelas mãos do gabinete Linhas Simples e não imaginamos nada mais simples do que uma casa situada numa aldeia rústica, daquelas que têm a serenidade e a natureza como vizinhas. Esta casa foi, aliás, recuperada, reabilitada e remodelada para propiciar momentos de fuga à cidade e para ser palco de momentos de convívio entre amigos e conhecidos. Os projectos de reabilitação estarão sempre entre os nossos favoritos. Têm, afinal de contas, tanto de inebriantes como de desafiantes. Se tem em mãos um projecto desta natureza, deve entregá-lo a um atelier de arquitectura. Um bom arquitecto saberá trazer a casa ao presente, preservando, ao mesmo tempo, a essência da mesma e as mais notáveis pré-existências.

O gabinete Linhas Simples pode ajudá-lo nesse sentido. Fundado em 2013 e com morada em Lisboa, o atelier dedica-se às áreas da arquitectura, do design de interiores, da consultoria e assessoria e faz, ainda, o acompanhamento e fiscalização de obra. Este último ponto é especialmente importante, na medida em que a equipa da Linhas Simples acompanha a obra desde a fase dos projectos de licenciamento até à sua conclusão. Para o cliente, esta é uma grande mais-valia, sobretudo porque é difícil controlar e gerir as responsabilidades dos múltiplos intervenientes no processo construtivo.

Sem mais delongas, é às imagens que passamos.