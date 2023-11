Ecológico e sustentável – um empreendimento com boa onda!

A GOODMOOD nasceu em 2010 numa fusão eficaz entre uma equipa jovem e uma liderança de negócios com a necessária experiência. Desde essa altura que vem desenvolvendo soluções de habitação inovadoras, com uma filosofia de habitação sustentável e em comunhão com a natureza, e proporcionando um serviço integrado, completo e personalizado, o que lhes granjeou sucesso e reconhecimento.

Esta senda de crescimento e a aposta na sustentabilidade ambiental começaram com um projecto de concepção de um novo produto, o Bungalow em Aço Leve Galvanizado, transportável, eficiente e sustentável, que se tornou numa tendência neste segmento de mercado. Mas esta empresa tem muito mais para oferecer… Arquitectura, remodelação e reabilitação, design ou apenas consultadoria. Seja do que for que o seu projecto precisa para ser bem-sucedido esta equipa pode proporcionar com a melhor qualidade.