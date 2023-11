Casas ecológicas para um futuro mais sustentável

Como podemos verificar na imagem, este modelo apresenta uma forma de H. É um modelo interessante para um pequeno jardim privado, na parte posterior, ou até para construir uma piscina. É verdade, as casas ecológicas, podem ter as mesmas mordomias do que uma casa de construção convencional. Tudo é possível, por isso, não hesite em tirar todas as suas dúvidas com os profissionais da Isothermix.

Este modelo é excelente para quem pretende ter os quartos mais reservados na parte posterior da habitação, tendo na frente a sala/ou cozinha, por exemplo no lado esquerdo e a garagem no lado direito. Fica ao seu critério.