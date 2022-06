Uma casa eficiente que responde aos sonhos de uma família

O volume é simples e moderno como a família teria idealizado. Foi inserido na zona norte do lote, distanciando-se da estrada e virando-se para sul, ganhando um espaço de lazer ao ar livre, com a melhor exposição o que permite também a entrada de luz natural nos espaços.

Na fachada domina o branco que é invadido por apontamentos antracite, sobretudo relacionados com as amplas janelas viradas a sul, um elemento fundamental para a vivência no interior da casa, estabelecendo a relação do interior com o exterior para além de serem a principal entrada de luminosidade.