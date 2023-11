Proposta de decoração elegante e moderna para restaurante

O esquema cromático da sala é, indubitavelmente, um dos elementos mais importantes para a criação de um ambiente sóbrio e elegante. Para complementar as cores naturais da madeira do chão, dos pilares e da decoração do balcão, os designers favoreceram tons pastel, o bege e o dourado, presentes em praticamente todo o mobiliário e objectos decorativos. A excepção surge no tom verde seco do interior das cadeiras e da estrutura geométrica decorativa de uma das paredes. Este tom notabiliza-se pela frescura que empresta ao ambiente que, de outra forma, poder-se-ia tornar demasiado pesado e sóbrio. Diríamos que o verde aparece aqui como um corta-sabores .