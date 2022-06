A incrível mudança de uma casa numa vila espanhola

No antigo município de Viladecavalls, na província de Barcelona, encontramos a surpreendente reabilitação de uma casa de 1900. Os responsáveis pelo projecto foram os profissionais do gabinete Cabré i Díaz Arquitectes que mantiveram o encanto da construção original, tendo, no entanto, criado divisões mais luminosas e adaptadas a novos usos e às pretensões dos proprietários. Por este motivo, mantiveram-se elementos tão característicos como a porta principal de entrada ou o tecto em arco em estilo catalão num dos quartos. Porém, a generalidade do edifício foi alterada e há uma nova utilização do volume disponível.

As fotografia foram tiradas por Javier Photography Studio. Não perca este projecto. Ele vale a pena.